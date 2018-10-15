Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства

Режиссер Алексей Красовский назвал свой фильм "Праздник" комедией ради пиара. Но спекулировать на теме блокады Ленинграда непозволительно, уверен Никита Джигурда.

Тема блокадного Ленинграда – это боль и трагедия. Называя свою картину "комедией с элементами черного юмора", режиссер фильма "Праздник" сознательно раздувал скандал, считает Джигурда.

"Я как профессионал по вирусным технологиям скажу, что делается это для пиара. Красовский знает, что люди будет недовольны. Будет шумиха, возмущение. Фильм, который сделал, заметят, оценят... Считаю, что это спекуляция со стороны Красовского", цитирует шоумена издание EG.ru. По словам Джигурды, он сам не пошел бы на такой шаг ни за какие деньги.

"Праздник" вызвал волну критики со стороны депутатов и ветеранов Великой Отечественной войны. Они потребовали от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму "Праздник". По их мнению, превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже "не искусство, а кощунство за гранью человеческого понимания".

Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде – катастрофа и деградация. Экс-депутат Думы Мария Кожевникова назвала режиссера нелюдем, а комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии попросит Минкульт дать картине оценку до того, как ее выпустят в широкий прокат.

Сам Алексей Красовский тем временем утверждает, что комедия в целом будет "светлая и новогодняя". Но также картина расскажет, что даже в страшные годы осады были те, кто жил сыто – в то время как тысячи людей умирали от голода.