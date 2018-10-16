Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина

Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизни Светланы Аллилуевой. Сериал "Светлана" создан по мемуарам наследницы генералиссимуса.

Многие думали, что дочь руководителя СССР жила как в сказке. Однако, как стало известно через много лет, ее жизнь нельзя было назвать счастливой. Об испытаниях, выпавших на долю "кремлевского ребенка", рассказывается в сериале "Светлана".

Картина стартовала 15 октября. Сюжет киноленты охватывает такие периоды жизни Светланы, как учеба в школе, первые любовные отношения, два брака, рождение детей и отъезд из Советского Союза. Иосиф Сталин, который заставлял трепетать миллионы, был для Светланы прежде всего любимым отцом, хотя относился к ней очень строго.

Подробно о своих переживаниях Светлана написала в мемуарах "Двадцать писем к другу", на которых основан сценарий. Аллилуеву сыграла Виктория Романенко из театра "Современник". По словам режиссера сериала, у Светланы есть интеллект и чертовщинка во взгляде, да и характер прекрасно сочетается с образом дочери "отца народов".

Роль Иосифа Сталина исполнил Сергей Колтаков. Чтобы сделать актера похожим на вождя народов, пришлось использовать сложный пластический грим. Фамилии некоторых персонажей создатели фильма умышленно изменили.