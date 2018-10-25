Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками

Оперная певица Тамара Синявская призналась, что до сих пор не может смириться со смертью супруга Муслима Магомаева. О том, как родные и близкие живут после ухода артиста, рассказала его сестра Татьяна Зайцева.

Каждый год в этот день семья собирается за столом и вспоминает певца. "Не верю, что прошло десять лет. Думаю о нем постоянно. В день его смерти всегда собираемся с родственниками... Вот и в этот раз не изменим традиции", – сказала Татьяна.

Она вспомнила, как узнала о болезни брата и его кончине. Ей позвонила Тамара и сообщила, что муж серьезно болен и даже не может говорить по телефону. Затем артиста положили в больницу, а позже оттуда пришло трагическое известие.

После этого Татьяна и Тамара стали реже видеться. Синявская закрылась в себе, перестала общаться с родственниками. "После смерти Муслима Тамарочка ушла в себя на несколько лет, сменила номер. Сейчас, когда созваниваемся, чувствую – ей очень не хватает мужа. Спасает преподавание – занимается вокалом с ребятами", – сообщила Зайцева в интервью журналу StarHit.

Она хочет издать книгу воспоминаний о Магомаеве. Татьяна рассказала, что она дает так много интервью о брате, что ей в шутку уже советуют издать "целый сборник". Зайцева надеется, что здоровье не подведет, и она сможет сесть за книгу.

Напомним, что известный певец и композитор Муслим Магомаев скончался на руках у своей супруги Тамары Синявской 25 октября 2008 года в Москве. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.