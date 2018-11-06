Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ

Третий сезон сериала "Ольга" вызвал возмущение зрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать на экране.

Ситком "Ольга" идет на канале ТНТ с 5 сентября 2016 года. Как заявляют авторы, сериал рассказывает о жизни сильной и волевой простой русской женщины. Главную роль исполняет Яна Троянова.

Сериал "Ольга" показал высокие рейтинги, так что создатели решили продолжить работу. Второй сезон вышел на экраны спустя год после первого – 4 сентября 2017-го. В этом же году сериал стал победителем премии ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".

На третий сезон у авторов были особые надежды. Они предупреждали зрителя, что он отличается повышенной событийностью. Это, мол придает истории динамичность и держит зрителей в напряжении: они до последнего не смогут догадаться, в какой тупик на этот раз зайдут герои и каким образом будут из него выбираться.

Однако даже такие режиссерские находки не спасли сериал от жесткой критики. "Включил телек первый раз за много лет а там сериал Ольга. Какое животное может это смотреть? Все герои мрази, главная героиня быдло шалава, это типо сейчас такие образы должны быть чтоб зритель узнал себя?", – написал в Twitter возмущенный зритель (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Включил телек первый раз за много лет а там сериал Ольга. Какое животное может это смотреть? Все герои мрази, главная героиня быдло шалава, это типо сейчас такие образы должны быть чтоб зритель узнал себя? — кимоношит (@nikimonov) 6 ноября 2018 г.

В третьем сезоне сериала "Ольга" зрители встречаются с главной героиней в трудное для нее время. Некогда добрый и обходительный водитель катафалка Гриша (Максим Костромыкин) дал ей от ворот поворот. Как жить после такого? Рецепт от Ольги всегда прост – сжать булки и идти дальше, объясняют создатели сериала.

Разморозить сердце главной героини сериала "Ольга" берется бизнесмен Володя (Гоша Куценко). Это матрасный король на джипе – мужчина дерзкий и нахрапистый, именно такие ей нравятся. Героине сериала "Ольга" приходится выбирать – водитель катафалка или хозяин внедорожника.