Гоша Куценко прошелся по улице голышом
К счастью, все это происходило на съемках нового сезона сериала "Ольга" – прогулка голышом среди сугробов была запланирована по сюжету. Артист еще раз доказал, что ради искусства готов на все.
Съемки третьего сезона популярного сериала "Ольга" проходили зимой. Скоро фильм покажут на канале ТНТ. Какую роль играет Куценко, создатели сериала не уточняют. Однако поклонники артиста, посмотрев анонсы, решили, что кумир должен быть новым ухажером главной героини (ее играет Яна Троянова).
Укрепил фанатов в этой мысли и фрагмент, выложенный в Instagram Гошей Куценко. Артисту так понравилась сцена на зимней улице, что он решил срочно поделиться этим видео с подписчиками. Публикация анонса сериала "Ольга" имела оглушительный успех.
Герой Гоши Куценко предстал перед зрителями в одних валенках и шапке-буденновке – что особенно понравилось женской части аудитории. Актер в свой 51 год выглядит минимум на десять лет моложе и даст фору многим 40-летним коллегам, отмечают "7Дней.ru".
Поклонницы в комментариях к видео восхищаются красивым телом кумира. "Интересно, куда с таким смелым декольте ходят, да еще и без ключей?" – интересуются подписчики. И пишут, что новый сезон "Ольги" стоит посмотреть хотя бы ради этого момента.
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