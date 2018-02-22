Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине

Скандальное интервью Алексея Серебрякова удивило коллег по цеху. Большинство из тех, кто работал с актером, возмущены такими высказываниями о России, а некоторые даже сочувствуют его непростому положению.

Режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не стал бы приглашать к сотрудничеству Алексея Серебрякова, который снимался в его сериале "Бандитский Петербург". Он считает, что теперь актеру вообще перестанут предлагать роли в российском кино. Заявления Серебрякова Бортко назвал "свидетельством глупости и подлости", передает РЕН ТВ.

Такой же точки зрения придерживается глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Кроме того, он считает, что Серебряков грубыми высказываниями о России зарабатывает плюсы на своей новой родине. Шесть лет назад артист уехал в Канаду, однако от российского гражданства не отказался.



Напомним, что Алексей Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство. После этого с критикой в его адрес выступили известные люди и рядовые пользователи соцсетей. Тем не менее актер от своих слов не отказался.

Слова артиста – лишь одно из миллиона мнений, отметил режиссер Андрей Кончаловский. "Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен", – сказал режиссер. Ранее Серебряков признался, что на новой родине как актер он никому не нужен, так что продолжит работать в российских проектах.

Категорически не согласен с коллегой по цеху Александр Панкратов-Черный. Актер уверен: интеллигентность и воспитанность присущи всем слоям российского общества, но многое зависит от воспитания. В свою очередь Михаил Пореченков напомнил, что русские никогда не отличались хамством. По словам артиста, он часто путешествует по нашей стране и встречает только замечательных людей.

В гостях у Дудя Серебряков сообщил, что русофобом он себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает – актеру важно лишь то, что о нем думает супруга. Серебряков подчеркнул, что лихие 90-е не остались в прошлом – в этом можно убедиться, отъехав от Москвы на 30 километров. По его словам, национальная идея страны – в силе, наглости и хамстве.

Реакция пользователей Сети была единодушной – хамство присуще самому Серебрякову, который после переезда в Канаду забыл, где родился, и кто ему дал образование. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко с ними согласен: артист замечательно проиллюстрировал два из перечисленных качеств на своем примере – наглость и хамство.

Лукьяненко назвал печальной ситуацию, когда "в целом неплохой актер" зарабатывает в стране, которую презирает и ненавидит. Однако, по мнению писателя, еще неприятнее наблюдать, как Серебрякова приглашают сниматься в кино и платят за это.