Певцов резко ответил на хамские выпады предателя Серебрякова

Актер счел поведение коллеги "неадекватным". И его возмущение разделяют многие россияне.

Уехавший еще в 2012 году в Канаду на постоянное место жительства актер Серебряков позволяет себе делать оскорбительные заявления в адрес России. Страны, кстати, давшей ему образование и возможность прославиться. Предатель Серебряков заявил, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.

Коллега Серебрякова Дмитрий Певцов оценил эти хамские заявления и поведение как "неадекватное" и "не до конца правильное". Певцов также заметил, что "вся шумиха, которая возникает, глупая". "Те, кто этим занимаются, занимаются самопиаром", – цитирует Певцова РЕН ТВ.

Ранее в интервью Dni.Ru возмущением от выпадов Серебрякова поделился художник Никас Сафронов. "Жаль, что такой серьезный актер, как Алексей Серебряков, уподобляется примитивной Диане Шурыгиной, которая строит свой пиар на историях с душком, ругая весь город, в котором она родилась, – заявил живописец в интервью Dni.Ru. – Серебряков – замечательный, харизматичный актер, но его резкие высказывания о России я категорично не поддерживаю. Сегодня ему легко вещать издалека, но почему он не говорил ничего подобного во всеуслышание, живя здесь?"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к позиции актера Алексея Серебрякова. "Кремль не относится к его позиции", – заявил Песков в интервью РИА Новости.