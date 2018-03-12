"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову

Коллеги народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олега Табакова прокомментировали его смерть. Для многих это стало большим личным горем.

Российская актриса Марина Яковлева поделилась своими воспоминаниями о легендарном актере. "Очень жаль, уходит целая эпоха. Это огромная потеря, хотелось, чтобы он жил, чтобы его обаяние, юмор, его доброта светила вечно, но так уготовано Господом. Очень жаль, огромная потеря для общества", – цитирует артистку РЕН ТВ. "Когда я смотрела, как он играет, то забывала про свою роль. Он делал это смачно, сочно, ни с чем не могу сравнить, такого обаяния был человек, и в то же время простой", – рассказала Яковлева. Она добавила, что ее потрясла забота Табакова о студентах, к которым он относился, как к "своим детям".

Актер театра и кино Вениамин Смехов признался, что смерть артиста стала для него трагедией. "Мое личное горе. Мое, моей семьи, моих детей, моей жены... Храни Господь память о нем", - сказал он.

"Я потрясен этой смертью. Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасных артистов. Один из создателей школы-студии, театра "Современник", "Табакерки", человек, поднявший из праха МХТ. Олег Табаков – это эпоха. То, что она уходит, знаменует собой конец театра, который уже близок, к сожалению", – отметил актер Олег Басилашвили. Также он выразил соболезнования родным и близким артиста.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин рассказал, что кончина Олега Табакова стала огромной потерей и для зрителей, и для культуры. "Я с ним не работал никогда, но очень уважал. Для меня он равновелик Станиславскому. Может быть, он даже оставил после себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательных артистов, театры, великие роли", – приводит слова Говорухина НСН.

Прокомментировал уход из жизни народного артиста СССР Олега Табакова и актер Московского художественного театра им. А.П. Чехова Дмитрий Назаров. "Я только что узнал. Это трагедия. Ушла из жизни эпоха нашего театра и нашего искусства", – цитирует актера РИА ФАН.

По словам журналиста Владимира Познера, Табаков достойно прожил жизнь. Его смерть стала невосполнимой потерей для страны. Он отметил, что будет всегда вспоминать о своем друге с улыбкой. "Я знал Олега очень, очень давно, еще когда он только начал играть в "Современнике", но и потом в течение жизни мне приходилось неоднократно с ним иметь дело. Могу только сказать, что ушел великий русский артист, великий! Конечно, это невосполнимая потеря: таких людей и таких артистов бывает очень мало", – приводит слова журналиста телеканал "360".

Выразили соболезнования родным Табакова и в руководстве Госдумы. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался о заслугах великого артиста.

"Созданные им образы в театре, кино, мультипликации любимы многими поколениями и взрослых, и детей. Его многогранная работа и в классическом, и современном театре – МХАТ, "Современник", "Табакерка" – стала значимой страницей истории отечественной культуры", – заявил политик. По его словам, смерть Табакова стала невосполнимой потерей для всех россиян.

Напомним, 12 марта у 82-летнего актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Прощание с артистом пройдет в МХТ имени Чехова, где он был художественным руководителем.