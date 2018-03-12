Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек

Знаменитый режиссер Владимир Меньшов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни народном артисте СССР, художественном руководителе МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олеге Табакове. Он до последнего надеялся, что дорогой для него человек выкарабкается и выйдет из больницы.

По словам Меньшова, он восхищался Табаковым с первой минуты, как только его увидел. Он уточнил, что это был фильм "Шумный день", где тот блистательно сыграл свою роль.

Вместе с тем, режиссер признался, что особенно полюбил Табакова в роли Суходрищева в картине "Ширли-Мырли". "Это был редкий случай, когда зал в прямом смысле этого слова сползал под кресло и хохотал, глядя на него", – цитирует Меньшова сайт "Комсомольская правда". "Будет очень-очень не хватать этого человека, потому что он был и строитель, и руководитель театра. Умница большая! Любил своих учеников, очень много хорошего сделал!", - добавил режиссер.

По его словам, у Олег Табаков имел "жутко много" энергии. "Это было видно по тому, как он в течении трех месяцев не сдавался в борьбе с этой болезнью. Все равно была надежда, что он еще выкарабкается. Но, не повезло", – заключил Владимир Меньшов.

Напомним, 12 марта у 82-летнего актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.

Прощание с актером пройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественным руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке", отменены все спектакли.