На кого Табаков оставил МХТ

Министр культуры Владимир Мединский высказался о преемнике художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова. Он сообщил, что очень часто общался с народным артистом СССР.

"Никогда — ни в формальной, ни в неформальной обстановке – он не обсуждал преемника, никогда не выдвигал никаких требований к министерству культуры", – цитирует Мединского РИА Новости. В свою очередь замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что заместитель художественного руководителя театра Юрий Кравец займет пост временного исполняющего обязанности директора.

Такая замена прошла автоматически, пояснила пресс-секретарь театра Мария Малкина. По ее словам, при неожиданном уходе директора театра его место, по уставу, занимает первый заместитель худрука, передает агентство городских новостей "Москва". Журавский же отметил, что еще рано говорить о постоянном руководителе театра, сейчас главное – "достойно проводить Олега Павловича, отдать дань памяти великому артисту".

Напомним, 12 марта у 82-летнего Табакова в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.

Прощание с актером пройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественным руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке", были отменены все спектакли.