Закулисье "Оскара": как готовятся к главной кинопремии мира

Церемония вручения 90-й юбилейной кинопремии "Оскар" начнется 5 марта в 02:30 мск. В этом году ее проводят позже обычного – мероприятие пришлось перенести, чтобы не совпало с зимними Олимпийскими играми в Корее. Вообще же самым поздним "Оскаром" за последние 20 лет была 71-я церемония, которая состоялась 29 марта 1999 года. А вот самой ранней датой стало 22 февраля (81-я церемония в 2009-м и 87-я – в 2015-м). О том, что в эти последние перед премией дни происходит в Dolby Theatre Лос-Анджелеса, разузнал корреспондент Dni.Ru.



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