В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова

Министерство культуры России может разделить должности директора и худрука в МХТ имени Чехова, который возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. В ведомстве считают, что совмещение этих позиций делает художественного руководителя "чрезвычайно уязвимым".

Исполняющим обязанности директора МХТ после смерти Табакова стал его первый заместитель Юрий Кравец. Однако Минкульт собирается провести в театре революционные изменения.

"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось", – цитирует замминистра культуры России Александра Журавского РИА Новости. По словам чиновника, вопрос о разделении должностей уже обсуждался на театральном совете при министерстве. "В целом театральное сообщество тоже с этим согласно", – заверил Журавский.

Таким образом, если должности разделят, то в управлении театром произойдет настоящий переворот. После эпохи почти единоличного правления Олега Табакова в МХТ появятся два "хозяина". Ранее председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин предложил Минкультуры и СТД подготовить совместные рекомендации по расширению практики управления театром на основе разделения сфер ведения между художественным руководителем и директором театра.

В настоящий момент, согласно действующему Положению о театре в России, форма руководства им осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо разделения сфер деятельности. При этом вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.

Как писали Dni.Ru, Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.