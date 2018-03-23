Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
В столь неприглядном виде и удручающем состоянии его обнаружили местные журналисты. Работники СМИ сразу запечатлели ничего не соображающего Кита на камеры и выложили фото в Сеть.
Как выяснилось, Харингтон перед появлением на улице провел несколько часов в баре со своим знакомым, передает сайт "Комсомольская правда". Когда друзьям стало нехорошо от спиртного, они решили покинуть питейное заведение.
Пока друг знаменитости голосовал на дороге, Кит разгуливал неподалеку, пытаясь не распластаться на асфальте. Артист забрел на проезжую часть, откуда его увели очевидцы. В итоге мужчин увез водитель Uber-такси.
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К слову, подобный пьяный выход Харингтона не первый. В начале января этого года артист устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка. Он спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. В итоге хулигана выставили за дверь.
Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов". В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.
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