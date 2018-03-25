Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом

В мире балета имя Джона Ноймайера – синоним нестандартности, креатива и даже дерзости. За это его и любят. Премьера балета "Анна Каренина" на Исторической сцене Большого театра, в чем убедился корреспондент Dni.Ru, подтвердила славу Ноймайера как провокатора и кудесника.



"Анна Каренина", по заверению Ноймайер, завершает его русскую трилогию, начатую "Чайкой" и Татьяной" в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это такое приношение классике, которой Джон заболел еще в юности.



Но его "Каренина" – не буквальное прочтение романа Льва Толстого. Это скорее впечатление от книги, взятой как отправная точка, его мысли и чувства после прочтения. Ноймайер вдохновляется историей, придуманной полтора столетия назад, но делает ее очень современной, помещая героев в наши дни.

В спектакле Каренин – переизбирающийся на новый срок политик в дорогом костюме, Вронский – увлеченный модной игрой в лакросс спортсмен, Левин – удачливый фермер, а Анна – дама с мобильным телефоном и в модном брендовом платье. Причем для Ноймайера это принципиально. "В романе очень подробно описывается, как одевается Анна. Когда она возвращается домой после встречи с Вронским, целых три абзаца посвящено ее одежде. Ясно, что это важно и для нее, и для Толстого, – рассказывал хореограф в одном из интервью перед премьерой. – Я хотел, чтобы было четкое различие между нарядами Анны и остальных, и поэтому решил, что Анне Карениной нужен свой кутюрье и пригласил дизайнера Альберта Креймлера".

С Креймлером Нормайер работает не впервые – этот кутюрье разработал более 60 костюмов для балета Джона Ноймайера "Сказание о Иосифа", который был поставлен в Гамбурге в 2008 год. Интересная деталь: Креймлер – креативный директор швейцарской марки одежды, в костюмах которой в свете появляются актриса Анжелина Джоли и бывший Госсекретарь США Кондолиза Райс. Так что выбор постановщиком дизайнера для жены известного политика Карениной вполне оправдан.

У Нормайера нет второстепенных деталей – каждую секунду он всеми доступными способами доносит до зрителя свою мысль. Чего только стоит полосатая пижама Сережи Каренина – символ того, что ребенок стал пленником ситуации, и не в силах вырваться.



Ноймайер отбрасывает многих второстепенных героев романа, хотя одним из главных действующих лиц становится Мужик. В романе у Толстого его маленькая жуткая фигура – один из символов надвигающейся беды. Он возникает в решающие минуты жизни Карениной: за несколько мгновений до ее знакомства с Вронским, перед родами и в день гибели. Причем не только присутствует наяву, но и видится персонажам во сне. У Ноймайера же этот мужик – дорожный рабочий в узнаваемой оранжевой робе – падает из под колосников. И потом на протяжении трех с половиной часов то и дело возникает в спектакле – преследует Анну, сопутствуя почти всем главным событиям. Особенно эффектно в балете решена сцена с поддержками и кувырками, где умерший рабочий является во сне то Карениной, то Вронскому.

В этой постановке Ноймайер сосредотачивается на демонстрации чувств и эмоций героев, концентрируется на их судьбах, убирая все лишнее. Поэтому декорации – сценографию, как костюмы и световое оформление Ноймайер традиционно придумывает сам – он сделал минималистичными, но очень функциональными. Две белые стены с дверью – вот, собственно, и все. Хотя есть в спектакле и настоящий трактор, и большой стог сена – это идиллия жизни Левина и Кити. Поезд же, без которого "Анна Каренина" немыслима, здесь – игрушечный, постоянно появляющийся на авансцене и самостоятельно, и как игрушка в руках сына Карениной Сережи. Это образ неизбежности, рока и того самого толстовского эпиграфа "Мне отмщение, и Аз воздам".

А лучшим фоном для демонстрации страстей, кипящей в героях, у Ноймайера являются несколько струнных квартетов и отрывки из "Евгения Онегина" Петра Чайковского, музыкальные темы Алфреда Шнитке из фильма "Комиссарша" и даже кантри– фолк-баллады здравствующего британского мультиинструменталиста Кэта Стивенса (после прихода в ислам он взял себе имя Юсуф Ислам)! Их выбор неслучаен, ведь жизнь каждого из означенных композиторов связана с постоянным преодолением общественного мнения и себя. Так же, как и жизнь героини Толстого и Ноймайера.

Большой театр заранее не анонсировал составы премьеры. Было известно лишь, что партию Анны репетируют Ольга Смирнова, Кристина Кретова и Светлана Захарова. Последняя, кстати, участвовала в спектакле "Дама с камелиями" – первой постановке Джона Ноймайера в Большом театре, осуществленной в 2014 году. Ее красота, пронзительность и образ в роли Маргариты Готье именно тогда и вдохновили Ноймайера на постановку Карениной. В календаре Захаровой в ближайшие месяца значатся выступления в Новосибирске, Милане, Софии и Праге. Но поклонники надеются, что в июньском блоке показов "Анны Карениной" в Большом снова будет блистать именно она.

В начале 70-х Каренину на сцене Большого танцевала Майя Плисецкая. И долгое время ее воплощение самой женственной из героинь Толстого считалось эталонным. Теперь же новую планку задает Светлана Захарова. И на это стоит посмотреть.