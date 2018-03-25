"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника

Известный актер Владимир Машков дал большое интервью. Он рассказал, как Олег Табаков выбирал преемника на должность руководителя МХТ им. Чехова.

Как оказалось, худрук обсуждал с Машковым возможную передачу управления театром. Конкретных претендентов на место Табакова они не обсуждали.

"Олег Павлович был активен до последнего дня. Его театры работали как часы. Никогда не было такого: Володя, помоги. Хотя я всегда был рядом", – добавил он. Машков отметил, что ему никто не делал предложение возглавить театр.

Актер подчеркнул, что по факту он и не работал в МХТ. "Занимался только своими спектаклями. Наверное, если бы меня действительно хотела труппа, как вы утверждаете, актеры бы собрались, обсудили. Но они не собирались", – заявил он в беседе с журналистом "Комсомольской правды".

Артист отметил, что возлагает большие надежды на нынешнего руководителя театра Сергея Женовача. "Он любит людей. Это очень важно. Но у него впереди непростой путь", – заключил Машков. Он сказал, что все должны помогать преемнику Табакова.

Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. До этого знаменитый артист долгое время лежал в больнице. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.