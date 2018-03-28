87-летнего Олега Анофриева убил рак

По некоторым данным, Олег Анофриев умер в результате онкологического заболевания. Коллеги высказались о кончине прославленного артиста.

Долгая онкологическая болезнь стала причиной смерти одного из самых ярких артистов Советского Союза и России Олега Анофриева, утверждает "МедикФорум". Одним из первых об его уходе высказался телеведущий, актер, шоумен Александр Олешко, который был дружен с легендарным артистом.

Смерть Олега Анофриева прокомментировал не менее известный актер Михаил Боярский. "Олег – замечательный актер. Великолепный певец. Нет такого ребенка, который бы не слышал его голос, не узнавал бы его. Он озвучивал огромное количество мультиков. Потом он очень порядочный человек. Большая утрата..." – цитирует звезду фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" РЕН ТВ.

Не остался в стороне и прославленный артист Валентин Гафт. "Казалось, он будет жить вечно, энергичный, с хорошим юмором, замечательный человек. Он ко мне очень хорошо относился, а я к нему. Это просто отдельная судьба, можно посмотреть на его трудный путь. Он сделал себе дорогу, и его узнали все", – заключил актер.

По словам Гафта, Анофриев был добрым, обаятельным и "попадал в душу детей и взрослых". "Это талантливый человек, который редко появлялся на экране, но, когда появлялся, я телевизор уже не выключал", – приводит слова Валентина Гафта RT.

Актрисе Елене Санаевой посчастливилось работать с Олегом Анофриевым. "87 лет! То, что Олег сделал в свое время в искусстве, это заметно и любимо людьми. Поэтому мои соболезнования его родственникам", – высказалась артистка в беседе с НСН.

Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Он сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других

