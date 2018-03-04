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Культура

Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон

Певица представила в Москве шоу DIVA. Корреспондент Dni.Ru оценил масштаб и удивился размаху вместе с 18 тысячами зрителей.
прочитано 20480 раз

Собрать сегодня 18-тысячный "Олимпийский" – задача трудная. Слишком уж много в столице событий, слишком искушенная публика, слишком дорогая аренда залов и, как следствие, высокая цена на билеты. Поэтому Ани Лорак, конечно, рисковала, замахнувшиcь на самый большой зал России. Риск оказался оправдан – sold out, толпы охотников за "лишним билетиком" на подступах к "Олимпийскому" и полный зал.

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Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек)

Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек) Певица

34 года назад свободных мест не было и на первых сольниках Аллы Пугачевой здесь же. Певице, которую позже назовут Примадонной, шел в ту пору 36-й год. Уже были спеты бессмертные "Маэстро", "Миллион алых роз", "Как тревожен этот путь", и Алла Борисовна после тех нескольких концертов обрела статус главной артистки страны. Ведь выступления здесь – это как экзамен на профпригодность. Если сдал его, значит твоя жизнь на сцене будет счастливой.

Фото: пресс-служба Ани Лорак

Сегодня Пугачева почти отошла от дел – сольников не дает, если поет, то все чаще песни, на попадание в "золотой фонд" не претендующие. Пришло время новых героев. И Ани Лорак вполне подходит на эту роль. Ей 39 лет и, согласно опросу, который Первый канал проводил накануне нового 2018-го года, она считается наиболее востребованной и популярной певицей в России.

Фото: пресс-служба Ани Лорак

Программой DIVA в "Олимпийском" певица это доказала. 180 тонн оборудования, 250 человек персонала из Англии, Бельгии, Польши, Украины, России и Беларуси, месяц репетиций в специально арендованном для этого самом большом павильоне "Беларусьфильма" – в итоге получилось шоу мирового уровня. Такого, как любит кум и наставник Лорак Филипп Киркоров. Он, кстати, многое посоветовал певице, он же был одним из первых зрителей программы, специально приехав на концерт в Питер, где Лорак выступала неделей ранее. А в Москве он пришел уже с детьми – должны же они на красивых вещах воспитываться!

Фото: пресс-служба Ани Лорак

Киркорова Лорак считает своим крестным отцом на сцене, ведь именно он явил украинскую певицу российскому слушателю. В 2008 году Филипп продюсировал ее на конкурсу "Евровидение" в Белграде. Он же был и автором прозвучавшей там песни Shady Lady, которая в итоге заняла 2-е место, а Лорак ворвалась во все радиоэфиры страны.

Фото: пресс-служба Ани Лорак

Шоу DIVA открылось именно тем хитом. Оно явило собой квинтэссенцию всего, что артисткой было сделано за 10 лет. Отсюда и концепция программы, придуманная украинским режиссером Олегом Бондарчуком, ставившим, кстати, до этого "Рождественские встречи" Пугачевой, конкурс "Фактор А" с ее участием и шоу Киркорова ДруGOY. Бондарчук предложил Ани отправиться в фантастическое путешествие по эпохам – вот она в образе египетской Клеопатры, вот окружении античных гладиаторов, вот в кабаре эпохи модерна, вот во времена диско, когда были в моде кислотные цвета, перья и стразы. 

Фото: пресс-служба Ани Лорак

"Мы столько всего придумали, что мне самой страшно", – призналась перед концертом певица. И, действительно, она показала дорогой концептуальный спектакль с воздушными гимнастами, потоками настоящей воды, звездопадом, огнем,  5-тонным роботом из Японии, полетами над залом на огромной, обрамленной живыми телами, люстре. Видеоэкраны, пальмы, пневмолифты, кинетическая фигуры птицы феникс – на протяжении почти трех часов Лорак удивляла всякую минуту. В каждом из 22-х высокотехнологичных номеров певица появлялась в новом образе, в новом дизайнерском костюме. 

Фото: пресс-служба Ани Лорак

В этой программе она собрала самые знаковые композиции – от "Песни Оксаны" из телемюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", исполненной в новой аранжировке, до бессмертного хита Уитни Хьюстон I will always love you. В 2009-м Хьюстон, кстати, в этом же зале дала свой последний концерт в России. Тогда она уже была в плохой форме, поэтому свою самую знаменитую песню, скорее, проговорила срывающимся голосом и не всегда попадая в ноты, сильно разочаровав публику.

Фото: пресс-служба Ани Лорак

Лорак же своими 4,5 октавами исполнила I will always love you идеально. И тем самым словно бы отдала зрителям старый долг ныне покойной американской дивы. На коде Ани расплакалась – очень много сил, средств и эмоций много было вложено в эту программу. Но теперь можно выдохнуть – все получилось.

Пресс-служба Ани Лорак

Зрители восторженно скандировали: Diva! Diva! Diva! Теперь, очевидно, все так и будут звать Ани Лорак, как величают Примадонной – Пугачеву, Королем – Киркорова, Императрицей – Аллегрову. Лорак пополнила сонм великих.

Автор: Феликс Грозданов4 марта 2018, 10:35
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