Ани Лорак готовится к появлению ребенка в марте

На юбилейном концерте Big Love Show в столичном спорткомплексе "Олимпийский" Ани Лорак дуэтом с Мотом исполнила песню "Сопрано". А после выступления Лорак вышла к журналистам, среди которых был и корреспондент Dni.Ru.

3 марта на этой же сцене Ани Лорак представит собственное шоу DIVA, поэтому все разговоры были только вокруг грядущей премьеры. Предыдущая ее программа "Каролина" (именно так в паспорте зовут певицу) была представлена в Кремле в 2014 году и посвящалась 20-летию работы Ани на сцене. В оформлении были задействованы самые современные технологии, новейшие спецэффекты, огромные экраны и масштабные декорации. А каждая песня программы представляла собой маленький спектакль с балетом, цирковыми трюками и яркими костюмами.

Судя по всему, шоу DIVA в "Олимпийском" будет еще более масштабным и впечатляющим. "Над программой работают 250 человек, на сцене будет множество кинетических установок, задействовано 50 тонн оборудования, – улыбнулась счастливая Ани. – Мы там такого накрутили, что мне даже страшно порой становится за свои желания".

"Я отношусь к этой программе, как к своему ребенку, которого вынашивала почти год, – отметила Лорак. – Кстати, моя шестилетняя дочь постоянно спрашивает у меня, когда я подарю ей братика или сестричку. Но мне пока совершенно некогда этим заниматься, я же вся в работе. Может, к осени подумаю о пополнении в семействе более серьезно".

Крестным отцом Софии является Филипп Киркоров, дружбой с которым Ани бесконечно дорожит. "Он дал мне много дельных советов при подготовке к шоу. С ним я проконсультируюсь на прогоне – взглядом профессионала посмотрит программу и вынесет свой вердикт", – рассказала Лорак.