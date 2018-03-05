Предателю Родченкову посвятили "Оскар"

Лента "Икар", рассказывающая о допинге в российском спорте, получила премию "Оскар". Картина победила в номинации "Лучший документальный фильм". За награду также боролись "Лица, деревни", "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд" и "Абакус".



Большую роль в создании фильма сыграл экс-глава российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков. Его авторы картины поблагодарили за свою победу.

"Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову, нашему бесстрашному осведомителю, который сейчас живет в большой опасности. Мы надеемся, что "Икар" – это звонок для пробуждения-да, о России, но, что более важно, о том, чтобы говорить правду”, – заявил британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, ставший режиссером ленты.

Документальный фильм "Икар" рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному специалисту. Вместе они провели ряд экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала, последствием которого стало снятие российских спортсменов с Олимпиады.

Напомним, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году Родченков рассказал New York Times о якобы государственной допинговой программе, что послужило причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.