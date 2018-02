Раскрыты подробности вербовки предателя Родченкова

"Он талантливый химик. Мое мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал", – заявила она. Главу Федерации лыжных гонок России цитирует "Комсомольская правда".

По словам Вяльбе, Родченков был завербован еще во время работы в Канаде. Информатор WADA уехал трудиться в антидопинговый центр в Калгари после финансового кризиса в России в 1998 году. Там он пробыл год.

Трехкратная олимпийская чемпионка уверена: Родченков не совсем здоров. "Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения – это ведь многое говорит о его вменяемости", – пояснила Вяльбе.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA в расследовании употребления запрещенных стимулирующих препаратов в российском спорте.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG