Алжирский художник создал скульптуру нагого немецкого политика. Фигура будет выставлена в музее.

Мраморная статуя канцлера ФРГ и двух ее подруг создана на основе фотографии 60-х годов, где еще молодая Ангела позирует обнаженной на пляже. В те времена она состояла в Союзе свободной немецкой молодежи, который призывал юношей и девушек бороться за свои политические свободы, право на труд, отдых, образование, радость и веселье. Некоторые члены этой организации пропагандировали нудизм.

Автор скульптуры Адель Абдессемед назвал свою работу Is Beautiful, что можно перевести с английского как "Красивая". Произведение покажут на выставке Абдессемеда под названием L'Antidote, которая пройдет с марта по июль в музее MAC Lyon во Франции, сообщает Life.ru.

Добавим, что фигуры созданы в стиле "Трех граций". Подобно работам скульптора Антонио Кановы, они являются воплощением авторского представления о женской красоте.

Adel Abdessemed makes sculpture of naked Angela Merkel https://t.co/NbVnALGiEb pic.twitter.com/iBkAfU4Z33 — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) 6 марта 2018 г.

В живописи также есть знаменитые "Три грации". Например, одно из ранних произведений итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля. На одноименной картине изображены три женщины – Невинность, Красота и Любовь. Каждая держит в руке золотой шар – символ совершенства.

Ангела Меркель – один из крупнейших государственных деятелей современности. С ноября 2005 года — федеральный канцлер ФРГ. Является сторонником введения и продления санкций против России, которые привели к падению товарооборота между нашей страной и Германией.