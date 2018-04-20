Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой

Младший ребенок режиссера и сценариста Марка Розовского серьезно пострадал. Мальчик упал с высоты.

Семен доставлен в Первую градскую больницу. Он получил тяжелую травму головы, неудачно оступившись на лестнице театра "У Никитских ворот", сообщает Telegram-канал 112.

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Мать мальчика – четвертая жена мэтра Татьяна Ревзина. Она директор театра "У Никитских ворот", в котором Марк Григорьевич является художественным руководителем.

У режиссера есть две старшие дочки от предыдущих браков — Мария и Александра. Мария Розовская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, работает заведующей литературной частью театра "У Никитских ворот". Александра Розовская – актриса Российского молодежного театра.

Добавим, что недавно 80-летний режиссер стал фигурантом секс-скандала. Молодая артистка Фатима Абаскулиева уверяла журналистов, что, когда была у него студенткой, по принуждению вступила с ним в половую связь. Якобы Розовский позвал ее поговорить о карьере и сказал, что "должен почувствовать ее".

"В комнате стояла большая кровать. Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла, как очутилась голой и использованной", – плакала Фатима.

Вскоре девушка получила распределение на роль. Но Розовский пообещал: если она не придет к нему в гости, то играть не будет. Актриса отказалась и решила уволиться. Об этом Фатима рассказала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

На вопрос корреспондента Dni.Ru о половой связи худрука со студенткой в театре ответили, что "все это страшная ерунда". "Марк Розовский смеется над этой историей и такую студентку у себя даже не помнит. Но клевету оставлять безнаказанной не собирается", – заявили в театре "У Никитских ворот".