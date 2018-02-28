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Переспавшая с Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом

Марк Розовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Молодая актриса сделала скандальное заявление. Кажется, страну скоро ждет новый сериал. Ведь развод Джигарханяна и Цымбалбк-Романовской уже порядком наскучил.
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Последнее время стало модным рассказывать, что когда-то давно кто-то известный тебя домогался или насиловал. Началось это после того, как американское издание The New York Times опубликовало большое расследование, посвященное одному из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейну. В нем подробно рассказывается о сексуальных домогательствах Вайнштейна по отношению к актрисам, а также о том, что это длилось десятилетиями. Юристы Вайнштейна якобы много лет улаживали судебные иски против него с помощью крупных денежных сумм и подписывали с жертвами контракты о неразглашении.

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Но оказалось, что у нас есть свой Харви Вайнштейн – 80-летний режиссер театра "У Никитских ворот" Марк Розовский. Молодая актриса Фатима Абаскулиева уверяет, что когда была у него студенткой, по принуждению вступила с ним в половую связь. Розовский якобы позвал ее поговорить о дальнейшей карьере и сказал, что "должен почувствовать ее". "В комнате стояла большая кровать. Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла, как очутилась голой и использованной, – плачет Фатима. – Это все было очень быстро, страшно, отвратительно. Он оказался просто похотливым уродом. Он сравнял меня с землей, убил все детские мечты".

Вскоре Фатима увидела объявление в театре, что распределена на роль. Но Розовский пообещал: если она не придет к нему в гости, то играть не будет. "Я отказалась и сразу ушла. На следующий день на прогоне он снял меня с роли. Он пытался меня унизить при всей труппе, что я не подхожу на роль. И после этого я решила уволиться", – заявила Фатима в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Абаскулиева уверяет, что не желала превращаться в секс-игрушку для режиссера. И лишь теперь, спустя 12 лет, хочет наказать обидчика.

На вопрос корреспондента Dni.Ru о половой связи худрука со студенткой в театре ответили, что "все это страшная ерунда". "Марк Розовский смеется над этой историей и такую студентку у себя даже не помнит. Но клевету оставлять безнаказанной не собирается", – заявили в театре "У Никитских ворот". 

Автор: Иван Губкин28 февраля 2018, 15:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера

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