Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор

Сумма кассовых сборов картины составила более 320 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com. На втором месте оказался фантастический боевик "Рэмпейдж", а третье место в рейтинге занял фильм "Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга.

Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма "Тренер". Ранее он угодил в скандал из-за неосторожного высказывания в адрес россиян, которые раскритиковали трейлер его ленты. После этого на него обрушился еще больший шквал негатива.

Напомним, что Козловский пожаловался СМИ на хамство и озлобленность соотечественников. "Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал", – посетовал артист. Он добавил, что иностранцы ролик хвалили, округлив глаза.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 19 Мар 2018 в 6:14 PDT

Российская премьера "Тренера" состоялась 19 апреля. В ленте, помимо Данилы Козловского, снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.