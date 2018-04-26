Умерла звезда сериала "Сваты"

Скончался народный артист Украины, известный театральный и киноактер Олег Треповский. Несчастье произошло 25 апреля.



Актеру было 52 года. Причины смерти знаменитости пока не известны.

С 1992 года Олег Треповский служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов", сообщает "МедиаНяня".

В прошлом году Треповский номинировался на премию "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав". Сыграл центральную роль в "Тайном дневнике Симона Петлюры".

Напомним, что в марте стало известно о срочной госпитализации комедийного актера, звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова. Он почувствовал недомогание 17-го числа. У артиста нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.

На днях Добронравов рассказал о состоянии своего здоровья. Артист бодро, но очень коротко пообщался с журналистами. По его словам, чувствует он себя уже нормально. Актер уже вернулся к работе.