Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши

Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр иностранных дел Франции даже попросил Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера на фестивале. Но ему вежливо отказали.

прочитано 6536 раз