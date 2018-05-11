Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
Скрипка сам признался, что во время концерта в Гааге треть зрителей ушла с выступления после его неудачной шутки. Певец заявил, что ему приятно выступать в Голландии, в Европе, в Гааге, "где будет скоро суд над Россией".
Лев Лещенко словесно врезал украинскому музыканту, предложив за столь аморальный поступок запретить Скрипке выступать перед российской аудиторией. "Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, – самое настоящее хамство! Артист должен быть вне политики", – цитирует певца "Газета.ru".
Напомним, Олег Скрипка в прошлом году заявил: люди, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". При этом он предложил отправлять всех украинцев, которые не могут выучить родной язык, в "русскоязычное гетто".
Примечательно, что тогда музыканта за такие слова жестко отчитал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он назвал "фальшивый перл певца Скрипки" особенно омерзительным.
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