Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал русофобское высказывание лидера украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Певец отчитал музыканта за оскорбление российских фанатов.

Скрипка сам признался, что во время концерта в Гааге треть зрителей ушла с выступления после его неудачной шутки. Певец заявил, что ему приятно выступать в Голландии, в Европе, в Гааге, "где будет скоро суд над Россией".

Лев Лещенко словесно врезал украинскому музыканту, предложив за столь аморальный поступок запретить Скрипке выступать перед российской аудиторией. "Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, – самое настоящее хамство! Артист должен быть вне политики", – цитирует певца "Газета.ru".

Напомним, Олег Скрипка в прошлом году заявил: люди, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". При этом он предложил отправлять всех украинцев, которые не могут выучить родной язык, в "русскоязычное гетто".

Примечательно, что тогда музыканта за такие слова жестко отчитал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он назвал "фальшивый перл певца Скрипки" особенно омерзительным.