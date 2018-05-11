"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек принесла свои соболезнования в связи со смертью актрисы театра "Современник" Марии Шверубович. Печальная новость застала ее врасплох.

Судя по всему, театральный режиссер чоень подавлена из-за случившегося: ее буквально пришибла новость о смерти коллеги. "Шверубович работала в "Современнике"… Даже не помню, сколько лет… Довольно долго. К тому же она выросла в театральной семье… Помню, многое мне рассказывала… Очень горько и жалко", – цитирует Галину Волчек Пятый канал.

Актриса добавила, что печальное известие застало ее врасплох. "Приношу всяческие соболезнования", – сказала Волчек.

Как писали Dni.ru, о смерти Марии Шверубович сообщила ее дочь Ольга Любимова. Актриса скончалась 11 мая в Москве на 69-м году жизни. Причина смерти актрисы неизвестна. Она служила в "Современнике" в 1970-1980 годах. Играла в спектаклях "С любимыми не расставайтесь", "Валентин и Валентина", "Белоснежка и семь гномов", "Погода на завтра" и других. Затем долгое время работала на радио.





Мария Шверубович родилась 22 августа 1949 года в театральной семье. Она была дочерью одного из основателей театра Вадима Шверубовича и внучкой известного артиста Василия Качалова. в настоящее время уточняются дата, время и место похорон.