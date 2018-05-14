Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"

На телеканале СТС стартует долгожданный сериал "Девочки не сдаются", повествующий о взаимоотношениях столкнувшихся с проблемами див. У зрителей есть масса причин посмотреть новый проект, о которых рассказали создатели комедии.

Сюжет сериала объединяет стюардессу, экс-модель, ведущую прогноза погоды, бизнесвумен и студентку при трудных обстоятельствах. Девушки вынуждены столкнуться с крупными финансовыми потерями из-за банкротства банка, вкладчицами которого они являются.

Главные героини создают чат "Мымры", где обсуждают насущные вопросы. Непохожие друг на друга Ксюша, Лера, Алла, Маша и Вика одинаково хотят разобраться с личными драмами и стремятся к простому женскому счастью.

Чтобы лучше раскрыть персонажей, создатели "поселили" каждого из них в декорации, соответствующие их характерам, передает Teleprogramma.pro. Так, бывшая модель и предпринимательница Ксения живет в шикарном двухэтажном особняке, а местом действий для стюардессы Вики становится аэропорт. Главной локацией стала небольшая квартира в центре Москвы, где героини встречаются вместе.





К своей роли актриса Виктория Кобленко, играющая стюардессу Вику, готовилась в самолетах. Она разглядывала костюмы бортпроводниц разных компаний, а также общалась с представительницами профессии.

Девушка рассказала о пикантных сценах, к которым ей пришлось подойти с особой ответственностью. "Откровенные сцены были поставлены в первый съемочный день. Тогда исполнилось семь месяцев с рождения моего ребенка, и съемки стали огромным стимулом, чтобы привести себя в форму", – призналась актриса.





Измениться пришлось и Любови Толкалиной. Ей потребовалось примерить образ замужней и питающей слабость к горячительным напиткам героини. В этих вопросах артистке предстояло досконально разобраться.

Актриса раскрыла главную тайну шампанского, которое по сюжету пьют героини. Выяснилось, что игристый напиток на экране – это лишь ромашковый чай и газированная вода.