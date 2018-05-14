Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Понедельник 14 мая
Лента новостей
13:57
Брежнева смутила Канны домашней прической
13:51
Легкий метод увеличить пенис без операции
13:51
Обнаружен способ продлить молодость до 130 лет
13:27
Главные опасности летнего отдыха
13:17
17-летний подросток зарезал мать и сестру
13:10
Найден способ излечить человечество от диабета
12:46
Гордон сожалеет о победе СССР в ВОВ: Украине было бы лучше с Гитлером
12:44
В Подмосковье пятилетний мальчик въехал в пруд на велосипеде и умер
12:30
За лайки в Instagram будут брать деньги
12:23
В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
12:23
В электродепо "Лихоборы" запустили тестовый поезд
12:14
Москвичи смогут отдохнуть на искусственных островах в Некрасовке
12:11
Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи
11:59
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
11:52
Названа нелепая причина отравления Скрипаля
11:52
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
11:50
Автоледи задавила загоравших у пруда под Москвой
11:47
Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном
11:43
Главные мифы о женственности
11:41
Опубликовано первое видео проезда по путепроводу к Крымскому мосту
11:36
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
11:10
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
11:01
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
10:54
Седокова в отчаянии из-за потери дочери
10:37
Нога на миллион: инвалид разбогател в телешоу из-за ампутации
10:34
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
10:21
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
10:05
В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч
09:58
Шикарная Виктория Боня "украла" платье у Анджелины Джоли
09:48
"Осталось недолго": когда погаснет Солнце
09:28
"Мальчик в памперсах": Бузова едко прошлась по Тарасову
09:19
Автовладельцев ждет неприятный сюрприз
09:18
"Кортеж" Путина разнес в пух и прах лимузин Трампа
08:51
Кости погибшего на перевале Дятлова разбросали у могилы
08:51
В российских магазинах обнаружено молоко с плесенью и антибиотиками
08:42
Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала
08:29
У звезды "Ворониных" Бориса Клюева нашли рак легких
08:21
Лондон опустился до угроз Москве нового уровня
08:17
На северо-востоке Москвы из горящей квартиры спасли 15 человек
08:04
Транссексуалы и фрики: победа Израиля на "Евровидении" была назначена сверху
08:00
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
17:56
Волочкова отказалась от свадьбы с ухажером-бедняком
17:38
Умер актер Баадур Цуладзе
17:32
"Падший человек": Кержакова рассталась с мужем
17:12
Красавица из "Дома-2" стала жертвой войны за наследство
16:52
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
16:31
Завершился чемпионат России по футболу
16:10
Гузеева рассвирепела из-за намеков на интим с дочерью
15:41
Пугачеву в рванье выдали дряблые руки
15:13
"Глупое существо!": постаревшая Собчак попала впросак
14:50
Москвич до смерти забил отца во время ссоры
14:28
Андреева откровенно о слезах в прямом эфире после трагедии
13:56
Жительница Подмосковья воткнула нож в грудь мужа
13:36
Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"
13:05
В Москве загорелся торговый центр (видео)
12:59
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
12:37
Волочкова обескуражила дикой выходкой в монастыре
12:15
Потерянный человек: неожиданное объяснение позора Самойловой
11:46
В Подмосковье из-за лося случилось смертельное ДТП
11:26
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
11:09
Виновником теракта в Париже назвали выходца из Чечни
10:55
Убитый горем Добрынин собрался покончить с собой
10:37
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
10:21
"Ты же корова!": победителя "Евровидения" грязно обругали
10:00
Мясник-санитар складировал трупы алкоголиков на балконе
01:40
Победителем "Евровидения-2018" стал Израиль
23:25
Гадкая провокация с матерщиной испортила трансляцию "Евровидения"
21:35
Звезда "Дома-2" о "Евровидении": Россия не может участвовать в таком позоре
19:47
Москвича ударили ножом на автобусной остановке
19:40
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
19:36
Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям
18:40
Введение ответственности за исполнение санкций США усилит российские компании
18:37
Елена Воробей показала жуткое фото прооперированной дочери
18:21
В Подмосковье электричка насмерть сбила перебегавшего пути мужчину
17:57
"Извинись перед страной!": Возмущенные россияне клянут неудачницу Самойлову
17:49
Звезда "Дома-2" раскрыла грязные тайны реалити-шоу
17:08
Москвичей предупредили об опасности
16:54
"Давай заведем ребенка": Питт огорошил Энистон
15:55
Актер Киндрат предчувствовал скорую смерть
15:33
Под Москвой мужчина открыл стрельбу
15:11
Пугачева отговаривала Самойлову ехать на "Евровидение"
14:45
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
14:30
Покинувшая Россию Лобода нашла работу в США
14:08
Российскую экономику защитят от американских санкций
13:34
Беременную Леру Кудрявцеву поймали на обмане
12:55
Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
12:37
В Москве байкер сбил переходившего по зебре дорогу мальчика
12:02
Возмутительные подробности смерти 32-летнего актера
11:31
Больной Губин вызвал переполох
10:42
Пугачева наплевала на провалившую "Евровидение" Самойлову
10:06
Страшные тайны: Петр Порошенко
10:04
Популярный российский актер умер в 32 года
09:56
В ДТП на юге Москвы погиб водитель иномарки
22:01
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
22:00
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
21:52
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
21:52
Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
21:42
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
21:35
Под Петербургом электричка протаранила "Газель"
21:08
Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
"Извинись перед страной!": Возмущенные россияне клянут неудачницу Самойлову
Малахова сняли спящим в шикарном отеле с Цымбалюк-Романовской
Малышева: Самойлова не должна петь по медицинским показаниям
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Игоря Николаева возмутила жалкая подстава на "Евровидении"
Культура

Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"

Кадр из сериала "Девочки не сдаются"
На телеканале СТС стартует долгожданный сериал "Девочки не сдаются", повествующий о взаимоотношениях столкнувшихся с проблемами див. У зрителей есть масса причин посмотреть новый проект, о которых рассказали создатели комедии.
прочитано 674 раза

Сюжет сериала объединяет стюардессу, экс-модель, ведущую прогноза погоды, бизнесвумен и студентку при трудных обстоятельствах. Девушки вынуждены столкнуться с крупными финансовыми потерями из-за банкротства банка, вкладчицами которого они являются.

ПО ТЕМЕ

Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"

Аверин закрутил роман с Толкалиной

Главные героини создают чат "Мымры", где обсуждают насущные вопросы. Непохожие друг на друга Ксюша, Лера, Алла, Маша и Вика одинаково хотят разобраться с личными драмами и стремятся к простому женскому счастью.

Чтобы лучше раскрыть персонажей, создатели "поселили" каждого из них в декорации, соответствующие их характерам, передает Teleprogramma.pro. Так, бывшая модель и предпринимательница Ксения живет в шикарном двухэтажном особняке, а местом действий для стюардессы Вики становится аэропорт. Главной локацией стала небольшая квартира в центре Москвы, где героини встречаются вместе.

  

К своей роли актриса Виктория Кобленко, играющая стюардессу Вику, готовилась в самолетах. Она разглядывала костюмы бортпроводниц разных компаний, а также общалась с представительницами профессии.

Девушка рассказала о пикантных сценах, к которым ей пришлось подойти с особой ответственностью. "Откровенные сцены были поставлены в первый съемочный день. Тогда исполнилось семь месяцев с рождения моего ребенка, и съемки стали огромным стимулом, чтобы привести себя в форму", – призналась актриса.

  

Измениться пришлось и Любови Толкалиной. Ей потребовалось примерить образ замужней и питающей слабость к горячительным напиткам героини. В этих вопросах артистке предстояло досконально разобраться.

Актриса раскрыла главную тайну шампанского, которое по сюжету пьют героини. Выяснилось, что игристый напиток на экране – это лишь ромашковый чай и газированная вода. 

Автор: Михаил Вштанов14 мая 2018, 10:02

комментарии

Политика

"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
Сбежавшие в Россию украинские экс-депутаты устроили грязные разборки у Соловьева
Лондон опустился до угроз Москве нового уровня
Страшные тайны: Петр Порошенко

Шоу-бизнес

Трансвеститы зажали престарелую Пугачеву в темном уголке
Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"
Разведенная Дайнеко раскрыла нового любовника
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской

Проишествия

В Москве пенсионерка жарила шашлыки и сгорела заживо
"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков
Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Шоу-бизнес

Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала

Мужчина заказал проведение ДНК-теста
Шоу-бизнес

"Мальчик в памперсах": Бузова едко прошлась по Тарасову

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Шикарная Виктория Боня "украла" платье у Анджелины Джоли

Телеведущая села в лужу на красной дорожке в Каннах
Шоу-бизнес

Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"

Артистка не получила серьезных травм

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года

Фоторепортажи

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru