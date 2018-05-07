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Культура

Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой

Юрий Томошевский. Кадр youtube.com
Заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский погиб в Германии на 62-м году жизни в результате несчастного случая. Знакомые и близкие режиссера сообщают, что его смерть была "трагической и нелепой".
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Инцидент произошел во время частной поездки. В окружении Томошевского рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай, передает Russia Today. В данный момент его подробности не раскрываются. "Давайте дождемся какого-либо официального заявления, а не будем множить слухи", – заявили близкие театрального деятеля.

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По некоторым сведениям, артист упал. "Что-то случилось. То ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай", – поделилась работница театра. "Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии", – добавил искусствовед Исаак Кушнир.

Ученики режиссера шокированы гибелью наставника. Свои соболезнования они выражают в социальных сетях, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, советский и российский актер и театральный режиссер Юрий Томошевский сыграл более чем в 20 спектаклях и снялся в нескольких фильмах. Наиболее заметной из них стала картина "Горько!" режиссера Юрия Мамина.

Актер работал в Большом драматическом театре имени Горького, был главным режиссером Филармонии для детей и юношества, а также руководил созданным им Романтическим театром. Кроме того, он выпустил курс в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Автор: Михаил Вштанов7 мая 2018, 08:39

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