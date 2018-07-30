Известный российский актер гулял с собакой и умер
По предварительным данным, у Сергея Шеховцова случился сердечный приступ. Артист умер прямо на улице.
"Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце", – сообщили на официальной странице в Facebook Московского театра "Современник".
У артиста остались жена и двое сыновей. Смерть Шеховцова
стала настоящим шоком для его коллег. "Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека", – отметили в театре.
Дата и время прощания с артистом пока не определены. В "Современнике" пообещали сообщить о всех деталях проведения гражданской панихиды дополнительно.
Сниматься Шеховцов начал в конце 80-х, его первым фильмом стала драма по сценарию Юрия Щекочихина "Щенок". За свою карьеру он сыграл в более чем 80 фильмах и сериалах. Известность артисту принесли роли в отечественных проектах – таких, как "Кровавая барыня", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Жизнь и судьба".
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