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Ведущая "Давай поженимся" предсказала смерть известного фигуриста

Василиса Володина. Фото: Соцсети
Ведущая шоу "Давай поженимся", астролог Василиса Володина знала, что фигуристу Денису Тену грозит опасность. Еще до трагедии она разместила пророческий пост в Instagram.
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"Есть не просто отдельные люди, а целые группы, поколения, на которые эти затмения будут оказывать значительное влияние. Они перечислены ниже. Всем, кто найдет себя в этих строчках, особенно важно следить за здоровьем и личной безопасностью", – написала Володина на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

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Далее астролог перечислила даты рождения тех людей, которым грозит опасность. В списке был и день, когда родился фигурист Денис Тен. А через месяц шокированные поклонники написали Василисе, что она напророчила несчастье молодому спортсмену.

"Василиса , я из Казахстана, вы наверняка слышали , что в нашей стране произошла трагедия , убили Нашего Чемпиона , Дениса Тен. ... я до этого читала ваш пост , и обратила внимание на 93 год. Просто д.р моего Братишки 08 .93 года. Оказалось что наш Денис , родился 13 07 93.... и вот как повлияло планетарное событие на его жизнь", – рассказала одна из подписчиц астролога.

Позже Володина ответила шокированным смертельным предсказанием поклонникам. "Важно понимать, что помимо общего действия затмения, у него может быть и личное. Я об этом часто пишу. В частности многие увидели в недавнем списке рискующих Дениса Тена. Вечная память! Если вы в этом же списке, не пугайтесь. Но и не бравируйте, не нарывайтесь, а читайте внимательно текст к нему", – предупредила народ ведущая. 

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)

Напомним, что казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен умер в больнице.

Автор: Алёна Нестерова28 июля 2018, 17:28
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