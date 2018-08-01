Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге ушла из жизни актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" Людмила Глухова. Артистке было 55 лет.



Известие о смерти Людмилы Глуховой потрясло всех, кто ее знал, передает Russia Today. "Не стало нашей коллеги. Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно", – выразили соболезнования представители культурно-досугового центра "Красногвардейский".

По словам знакомых Глуховой, как художественный руководитель она была незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках.

Причина смерти актрисы пока не известна. Прощание состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области. Окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатом премии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя". Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".