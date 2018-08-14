Как живет сын Виктора Цоя

Александр Цой долгое время отказывался от участия в проектах, связанных с именем отца – знаменитого музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя. По словам молодого человека, сложно жить, когда тебя воспринимают как "достопримечательность". Однако с возрастом он изменил позицию и научился жить с этой частью своей биографии.

Александр вспоминает, что его очень долго воспринимали лишь как "сына того самого Цоя". И только годам к 25 он понял, что не просто сын знаменитого отца, а личность, имеющая право на жизнь, которая никого не касается.

Александру Викторовичу в августе исполнилось 33 года. Его знаменитый отец погиб в автомобильной аварии в 1990 году, когда мальчику было всего пять лет. Мать Александра Марьяна рассказывала, что в то роковое утро 15 августа Виктор думал взять с собой на рыбалку сына, но мальчик почему-то не захотел.

Марьяна сделала все возможное, чтобы оградить сына от прессы и многочисленных фанатов Виктора. Она умерла от рака в 2005 году. А перед смертью взяла с 20-летнего сына обещание никогда не давать журналистам интервью.

В 15 лет Александр попросил у матери денег на гитару. Марьяна пыталась его отговорить, но гены, видимо, взяли свое. От отца ему передались и способности к рисованию. Кроме того, Цой-младший изучал иностранные языки, работал художником-оформителем, занимался журналистикой, web-дизайном, программированием. Увлекшись музыкой, он выступал под другой фамилией. В Петербурге в составе группы Para bellum он был известен как Александр Молчанов.

Женился Александр в 2010 году. О его избраннице Елене Осокиной практически ничего не известно. По признанию Цоя, при знакомстве ей было совершенно неважно, чей он сын – это его и покорило.

Виктор Цой очень любил сына. Видеться часто им, к сожалению, не удавалось – музыкант пропадал на гастролях. Но даже когда брак с Марьяной распался, и в жизни артиста появилась Наталья Разлогова, он старался уделять сыну как можно больше внимания. Летом на два месяца забирал мальчика к себе. Так было и в 1990-м, ставшем последним годом его жизни.

Вдова Виктора отсудила у музыкантов "Кино" авторские права на песни группы. Владельцами стали сын и отец звезды, а также одна из звукозаписывающих компаний. Александр заключил договор на использование фонограмм Цоя, но в 2017-м его пришлось расторгнуть через суд из-за нарушений со стороны компании-посредника. Дошло до того, что ему запретили использовать песни отца для исполняющего оркестровые версии этих композиций проекта "Симфоническое кино".

В прошлом году Александр представил сингл своего нового сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот". После выхода мини-альбома слушатели отметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи, пишет Teleprogramma.pro.