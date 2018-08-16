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Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь

Кадр из сериала "Сваты"
Актриса Татьяна Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны поклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить у нее деньги.
прочитано 1176 раз

Спускать с рук такое поведение обнаглевшему попрошайке звезда не намерена. Она хочет наказать обидчика по всей строгости закона.

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Кравченко не исключает, что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры. "Да, у меня вымогали деньги. Скажу лишь одно: возможно, будет суд", – цитирует 64-летнюю Татьяну Эдуардовну StarHit.

Все началось с того, что неизвестный стал забрасывать звезду сериала "Сваты" сообщениями, а позже стал выпрашивать деньги. В одном из СМС наглец попросил, чтобы артистка перевела ему десять тысяч рублей, отмечает Meduza.

Полиция организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Публикация от #Сваты... Идут съемки 7 сезона (@svati_serial)

Ранее актриса вместе с коллегой по "Сватам" Олесей Железняк попала в черный список украинского "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы". Напомним, что сериал был запрещен к показу на территории Незалежной 29 ноября 2017 года. Позднее телеканал "1+1" подал иск к Минкультуры Украины, и суд приостановил действие запрета.

Татьяна Кравченко с 1976 года служит в "Ленкоме". Сыграла более чем в 130 фильмах и сериалах. В 2002-м Кравченко присвоили звание народной артистки России.

Автор: Валерия Нарская16 августа 2018, 11:53

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