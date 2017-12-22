Мавроди цинично высмеял владельцев биткоинов
"Ну что ребята? Как там поживают ваши биткоины сегодня?" – язвительно обратился Мавроди к своим подписчикам в социальной сети Twitter. По его словам, он предупреждал, что "финансовый апокалипсис неизбежен".
Впрочем, основатель "МММ" тут же предложил альтернативу – собственную криптовалюту "Мавро". "В 2018 году цифровым золотом станет мавро, это я вам гарантирую", – заверил пользователей Мавроди, призвав комментаторов "запомнить этот твит".
Ну что ребята? Как там поживают ваши биткоины сегодня?— Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) 22 декабря 2017 г.
А я говорил...Финансовый апокалипсис неизбежен.
В 2018 году цифровым золотом станет мавро, это я вам гарантирую.Запомните этот твит: https://t.co/8IgY1nyuXD#mavro #bitcoin #биткоин #криптовалюта #mmmglobal #mmmbrasil #ico pic.twitter.com/UILH0vTyOE
Курс биткоина вошел в резкое пике на этой неделе, упав с рекордной отметки в 20 тысяч долларов (на прошлых выходных) до 13 тысяч. Таким образом, крупнейшая цифровая валюта потеряла почти треть стоимости от максимального показателя.
Ранее агентство Coinmarketcap предупреждало потенциальных инвесторов в биткоин, что динамика торгов этой криптовалюты показала типичный признак перехода к снижению стоимости. При этом Фьючерсы на биткоин упали на две тысячи долларов. В настоящее время контракты с исполнением в январе, феврале и марте торгуются по ценам 13390, 13580 и 13760 долларов соответственно.
Крутое пике демонстрируют и другие цифровые валюты. Так, Ethereum упал на 28% (до 580 долларов), Bitcoin Cash – на 39% (до 2043 долларов), Litecoin – на 31% (до 212 долларов).
Сергей Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам пирамиды из взносов вновь прибывших. Финансовая организация рухнула в 1994 году. По оценкам независимых экспертов, общее число пострадавших превысило 10 миллионов человек.
В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина".
Судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом о контракте 2009 года завершен
Из-за слез Ольга не смогла петь
Стало известно, кто поборется за главный приз шоу
Первый канал готовит настоящую бомбу на новогодние праздники