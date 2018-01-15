Скандальные подробности в деле "Югры" вызвали бурное обсуждение

Недавние подробности о действиях ЦБ при отзыве лицензии у банка "Югра", ставшие известными СМИ, могут оказаться самой громкой сенсацией в финансовом мире на данный момент. Данные о том, как обстояли дела в ходе этого процесса, опубликованные изданиями, моментально были растиражированы другими СМИ и популярными нынче Telegram-пабликами. Реакция пользователей весьма однозначна – они на стороне кредитной организации.



После того, как "Ведомости" и "Коммерсантъ" опубликовали результаты расследования обстоятельств лишения "Югры" лицензии и мнение официального представителя банка Анатолия Верещагина, в интернете разгорелась не шуточная полемика по этому поводу. И есть из-за чего: регулятор, согласно данным изданий, чуть ли не намеренно ликвидировал кредитную организацию.



Официальный представитель акционеров банка Анатолий Верещагин прямо заявил о нарушениях, допущенных Центробанком, который, как он считает, касается и акционеров банка, и его вкладчиков. "К сожалению, некоторые из них не получили свои деньги, и неизвестно, получат ли", – сказал он.

Верещагин также обратил внимание на попавший в распоряжение журналистов протокол №37 заседания комиссии по Банковскому надзору ЦБ от 7 июля 2017 года, утвердивший план оздоровления "Югры". Он, отмечает Верещагин, "состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ". Однако именно этот документ послужил основанием для ввода временной администрации. Парадоксально, что в плане отмечается устойчивость "Югры" и способность выполнять предписания регулятора, что можно трактовать так: ЦБ изначально собирался санировать банк, в оздоровлении не нуждающийся.

Несмотря ни на что, по словам Верещагина, банк сдаваться не намерен. Он напомнил, что в настоящее время речь идет о, как минимум, трех судебных процессах. В частности, с уде находится апелляция на решение суда о законности ввода временной администрации, плюс готовится еще одна жалоба на решение об отзыве лицензии.

Примечательно, что разборки между Центробанком и "Югрой", которые идут с июля 2017 года, до сих пор вызывают интерес прессы. За небезынтересными подробностями тяжбы следят весьма уважаемые СМИ: Газета.ру, "МК", "Комсомольская правда", "Росбалт" и ряд других. Ну, и конечно же, это дело не осталось в стороне от внимания профильных изданий, таких, как Banki.ru, FinNews.ru и подобных.

Столь популярные сегодня Telegram-каналы тоже активно обсуждают сложившуюся ситуацию без лишнего пиетета. Кстати, одними из самых активных в вопросе обсуждения противостояния ЦБ и "Югры" являются паблик "Финансовый Караульный" и "Небрехня". Вот лишь одно из многочисленных высказываний, которыми характеризуется действия регулятора в отношении кредитной организации: "Доктор сказал в морг, значит в морг". Принимая во внимание последние новости, главный редактор портала FinNews.ru Владимир Шевченко печально констатировал:

"Веры регулятору... становится все меньше и меньше".