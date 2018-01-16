Китайцы предложили России ударить по США
Россия и Китай в последнее время уже создали бездолларовую среду в двусторонней торговле нефтью. К уходу от американской валюты в качестве резервной стремятся сегодня и многие другие государства. Кроме того, чтобы застраховать себя от последствий возможного падения доллара, Москва и Пекин увеличивают добычу золота.
США на сегодняшний день занимают первое место в мире по золотым запасам – 8133,5 тонны. Китай с Россией – на шестом и седьмом местах (1842,6 и 1828,6 тонны). То есть, вместе у двух стран 3670 тонн благородного металла. Эксперты подсказывают Москве и Пекину, что они могут существенно увеличить свои запасы - ведь каналов его покупки существует множество.
Золотой резерв находится в ведении центрального банка или министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.
В результате предложенной операции, уверены китайские специалисты, золотые запасы двух стран будут больше запасов США, передает РИА Новости со ссылкой на издание Soho. А это поставит в "неудобное положение" американский доллар – что, в свою очередь, приведет к тому, что Америке придется потесниться со своих позиций в мировой экономике.
#Китай и #Россия удаляются от доллара, заменяют SWIFT https://t.co/sZsPvni5sE #Путин #Си #геополитика #экономика #юань #рубль #доллар #нефть pic.twitter.com/vgjM5iXniZ— Владимир Новиков (@JuveVovan) 26 октября 2017 г.
Накануне американские издания писали о том, что позиции доллара пошатнулись. Ожидания экономического роста по всему миру привели к тому, что инвесторы обратили свои взоры на иену, евро и валюты развивающихся рынков. Обозреватели The Wall Street Journal отметили, что оптимистичные экономические прогнозы в еврозоне звучат на фоне перспектив ужесточения денежной политики ЕЦБ, такая же картина наблюдается в Японии. В этой ситуации доллар теряет привлекательность, так как перед инвесторами появляются реальные альтернативы для вложений.
На панихиду собралось много звезд
Артист прокомментировал слухи
Заявления кандидата парламентарии назвали вредительством
Специалисты проверили любимые покупателями марки