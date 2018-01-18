Чубайс предсказал России незавидное будущее

Кризис в России завершился. Экономика уже не катится в пропасть и даже демонстрирует небольшой подъем. Однако 1,5-2% роста не позволяют ликвидировать отставание страны от ведущих мировых держав, считает глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

В России есть все необходимое для того, чтобы осуществить масштабные преобразования и обеспечить качественный рывок в экономике, уверен Анатолий Чубайс. По словам руководителя "Роснано", страна богата политическими, материальными и человеческими ресурсами. Однако серьезные реформы невозможны без определенного риска. И руководству государства придется на это пойти, не успокаиваясь на достигнутом.

"Если высчитывать точные значения, то может быть и 1,6%. Казалось бы, чего рваться куда-то вперед, неизвестно куда, если можно тихо сидеть и ждать, пока экономика подрастет? По мне, так это один из самых опасных вариантов. Стране нужны масштабные преобразования, для которых недостаточно перераспределять бюджетные ресурсы между приоритетными сферами", – заявил Чубайс.

Глава "Роснано" отметил: вопрос в том, какие риски встретятся на этом пути, как их преодолеть и как, с учетом российской специфики, вылезти из колеи, которая нас зажимает в 2% роста. Ведь 2%, по сути дела, – запрограммированное отставание страны от мира, что неприемлемо.

С точки зрения Чубайса, есть три сценария развития российской экономики на ближайшие шесть лет. И в любом из них шансов на радикальные преобразования не очень много.

"Желательный сценарий. Совершенно очевидно, что есть одна вещь, которую признают все, – это приоритет человеческого капитала. В переводе на русский язык, это инвестиции в здравоохранение, инвестиции в образование, инвестиции в человека. Это важнейшая задача, которая абсолютно разрешима, в рамках действующей политической и экономической системы. Она не вызывает никаких сверхъестественных рисков, и ее вполне можно решить", - заявил Чубайс в интервью "Газете.ru".

Во втором варианте усилия государства сосредоточены на нескольких крупномасштабных инфраструктурных проектах, значимых для миллионов людей. По мнению главы "Роснано", это абсолютно реалистично при нынешней макроэкономической, политической и внешнеполитической ситуации в России.

Самый плохой сценарий – он же, с точки зрения Чубайса, наиболее вероятный – не делать ничего. Правительство успокоится достигнутыми успехами и победой над кризисом. И решит, что все не так ужасно, а двухпроцентный рост – уже неплохой результат.