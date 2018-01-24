Германия поймала за руку плутоватого Порошенко

Президенту Украины может грозить штраф в 100 тысяч евро за нарушение немецкого законодательства. Петр Порошенко схитрил и обошел закон о борьбе с отмыванием денег.

Президент Украины и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний, пишет сетевое издание "Взгляд". После скандала вокруг публикации "панамского досье" немецкие власти решили создать реестр прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Петру Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр, но они этого не сделали. Речь, в частности, идет о компаниях с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу Порошенко "Укрпроминвест-Агро".

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро. В случае повторного нарушения – до одного миллиона.

Украинские СМИ время от времени публикуют данные о той или иной бизнес-структуре Порошенко, от которых он обещал отказаться, став президентом. Летом 2017 года сообщалось, что глава государства занимает вторую строчку в списке крупнейших владельцев бизнеса в стране, ему принадлежат 76 компаний. Мало того, политика неоднократно уличали в наличии офшоров за рубежом.





Свой первый бизнес Порошенко открыл в начале 90-х годов – он занимался продажей какао-бобов. Потом купил несколько кондитерских предприятий, объединив их в группу "Рошен", ставшую крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине. Созданные предприятия кондитерской промышленности принесли ему целое состояние и прозвище Шоколадный Король.

Сейчас в бизнес-империю Порошенко входят несколько автомобильных и автобусных заводов, верфь "Кузница на Рыбальском", Пятый канал и другие медиаактивы. В рейтинге Forbes 2014 года президент занимал шестое место среди богатейших людей Украины с состоянием в 1,3 миллиарда долларов.