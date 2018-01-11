Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Европа указала попрошайке Порошенко его место

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Киев не получит 600 миллионов евро, так как не выполнил условия ЕС, сопутствующие финансовой помощи. Главная беда Украины – коррупция, отметили в Брюсселе.
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Украинские власти не выполнили четыре из 21 условия, которые выдвинул Киеву Брюссель, соглашаясь предоставлять ему экономическую помощь. Хотя, если украинцы исправятся, деньги позже могут и дать. Сейчас переговоры по этому вопросу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ведет лично президент Петр Порошенко, сообщил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли, пишет газета "Известия".

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"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", – добавил Мингарелли.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 миллиарда евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 миллионов евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.

Мингарелли, выступая в эфире "Украинского радио", возможности выделения Украине нового транша не исключил полностью. В то же время еврочиновник отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать антикоррупционный суд.

Порошенко в ноябре прошлого года заявил, что Украина договорилась с Евросоюзом о возобновлении макрофинансовой помощи стране с 2018 года. По словам украинского президента, средства стране планировали предоставить тремя траншами в 2018-2019 годах. Сумму глава государства не назвал.

Однако тогда же в Брюсселе усомнились в способности Украины рационально расходовать выделяемые средства. Там подчеркнули: ЕС будет готов выделить деньги Киеву только при условии, что бизнес-климат в стране изменится.

Автор: Андрей Евлампиев11 января 2018, 08:32

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