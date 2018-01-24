Порошенко похвастался богатством после отдыха на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко, недавно с размахом отдохнувший на Мальдивах, хвастается своим бизнесом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, Незалежная стала "агросверхдержавой семьи Порошенко".



В рамках форума в Давосе выступит невестка украинского лидера, которая прочтет доклад о развитии украинского агрокомплекса, отметил экс-парламентарий. По его словам, при всем скепсисе относительно понятия "агросверхдержава" применительно к Украине в этом есть доля правды.

Олейник отметил, что предприятия принадлежащей президенту страны кондитерской компании Roshen в Виннице вышли на первое место по экспорту молока. Глава государства контролирует все сахарные заводы Украины и ореховый бизнес. "Причем с помощью Службы безопасности Украины, что вызвало возмущение бизнесменов страны. По этой причине можно говорить о агросверхдержаве как о бизнесе семьи Порошенко.

Неслучайно доклад на дискуссии сделает его невестка", – подчеркнул политик.

Бывший депутат Верховной рады добавил, что о масштабах аграрного бизнеса украинского лидера свидетельствуют размеры принадлежащих ему земельных угодий. "По оценкам экспертов, у Порошенко было около 200 тысяч гектаров земли в 2013 году. Сегодня его надел оценивается в размере порядка миллиона гектаров", – уточнил Олейник.

Однако украинский лидер упорно пытается выдать себя за бессребреника. На днях администрация главы Незалежной раскрыла размер его месячной заработной платы в прошлом году. Она составила 336 тысяч гривен (более 656 тысяч рублей). При этом деньги Порошенко якобы потратил на благотворительность.





Пользователи соцсетей, памятуя о многочисленных активах президента-миллиардера, с сарказмом прокомментировали размер его зарплаты. Также они припомнили шикарный новогодний отдых на Мальдивах, где Порошенко просадил более 500 тысяч долларов.

Кое-кто предположил, что месячная зарплата Порошенко больше, чем у всех граждан Украины вместе взятых. "На хохму года тянет сия новость", – иронично заявил пользователь Александр Полетаев.

