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Экономика

Moody's повысило рейтинг облигаций банка "Возрождение"

Фото: vbank.ru
Агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги облигаций, выпущенных SPV банка "Возрождение" в рамках третей и четвертой сделок секьюритизации ипотечного портфеля. Решение об изменении показателя с Ваа3 до Bаа2 было принято после повышения потолка для рейтингов долгов и депозитов в национальной валюте и изменением суверенного прогноза по рейтингу России с "негативного" на "позитивный".

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"Возрождение" использует механизм секьюритизации для оптимизации структуры фондирования и привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотеки уже на протяжении почти семи лет. Ипотечный бизнес, которым банк занимается более 15 лет, успешно выстоял во время кризиса 2008 года, а благодаря отлаженной работе с клиентами в регионах и грамотной финансовой политике, является неотъемлемой составляющей нынешней бизнес-модели финансово-кредитной организации.

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"Низкий уровень коэффициента LTV, наличие сформированного резервного фонда специального назначения, резервное сопровождение от АИЖК, а также высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка "Возрождение" позволяют всем проведенным сделкам получать признание финансового сообщества и рейтинги инвестиционного уровня, то есть выше суверенного, – отметил председатель правления бака Марк Нахманович – Большая заслуга в этом розничного блока банка, который тесно работал с АИЖК еще на этапе формирования этого инструмента, участвуя в разработке существующих стандартов и став одним из лидеров рынка секьюритизации".

Отметим, что по итогам прошлого года "Возрождение" сохранило место в ТОП-15 российских банков по объемам выдачи ипотечных кредитов. Кроме того, в декабре банк удостоился престижной награды Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации.

В настоящее время кредитная организация предлагает большое количество ипотечных программ. Благодаря большому спросу со стороны покупателей недвижимости, в текущем году ожидается значительное наращивание темпов выдачи ипотечных кредитов и увеличение кредитного портфеля.

 "Возрождение" является персональным банком для корпоративных и частных клиентов. Он входит ТОП-30 крупнейших частных российских финансово-кредитных организаций по версии ЦБ, имеет филиалы в 17 регионах. Клиентами банка являются 1,3 миллиона физических и 42 тысячи юридических лиц.

Автор: Дмитрий Куклин31 января 2018, 15:04

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