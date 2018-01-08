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Экономика

Что будет с рублем в 2018 году

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В 2018 году, по прогнозам экспертов, национальную российскую валюту ждет стабильность. Экономисты полагают, что курс доллара будет находиться в коридоре 57-63 рубля. Они напоминают, что на протяжении 2017 года национальная валюта была стабильной и к американской, и к общеевропейской. Факторов, указывающих, что этот тренд изменится, нет, говорят аналитики, указывая, что зависимость рубля от цен на углеводороды стала меньше на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения объемов оттока капитала.
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Финансовые аналитики полагают, что курс доллара в 2018 году будет не сильно колебаться. Диапазон, в котором будет находиться американская валюта, составит от 57 до 63 рублей. Основным фактором, влияющим на нее, станут глобальные рынки. В качестве наиболее сильного из них называется резкое изменение цен на нефть или какой-то внешний шок. В остальном ситуация с рублем видится им вполне сбалансированной.

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Основным итогом 2017 года для рубля считается его стабильность относительно валютного рынка в России  2014-2016 годах (тогда курс национальной валюты менялся от 16% до 140% в течение года). Так, в 2015 – 2016 годах наблюдалась тенденция к укреплению рубля, когда он рос в цене на 30% и даже больше. В 2017 году рубль по отношению к доллару находился в пределах от 56 рублей (временами чуть ниже) до 62 с небольшим рублей. То есть, колебания курса составили около 10%.

Стабильный курс рубля, по мнению аналитиков, связан прежде всего с тем, что российская валюта стала меньше зависеть от цен на углеводороды. Не последнюю роль сыграло на валютном рынке и Министерство финансов действий Минфина на валютном рынке. Напомним, цена нефти марки Brent в 2017 году была более устойчива относительно предыдущих двух лет и даже вышла на устойчивый рост, колеблясь к концу года в районе 65 долларов за баррель (на такой отметке черное золото торговалось летом 2015 года).

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Важную роль в становлении положительного тренда сыграло заключение соглашения ОПЕК+, продлевающего действие договоренностей по сокращению уровня добычи до апреля 2018 года. Это придало импульс ценам на углеводороды, которые от минимумов 2017 года прибавили к его концу почти 50%.

Отвязыванию рубля от нефтяных котировок способствовала грамотная политика российских властей. Им удалось добиться снижения оттока капитала и грамотно реализовать применение бюджетного правила. Все вкупе дало результат: зависимость национальной валюты от цен на углеводороды упала примерно в пять раз – с почти 100% до уровня в районе 20%.

Стабилизации курса рубля способствовала и система валютных интервенций на внутреннем рынке, которая была создана в феврале 2017 года. Согласно нормативам, закупка иностранной валюты начинается при цене на нефть выше 40 долларов за баррель, а продажа при снижении котировок ниже этой отметки. Экономисты полагают, что для того, чтобы рубль снова попал в сильную зависимость от нефти, необходимо, чтобы цена последней скакнула минимум до 100 долларов, что в ближайшей перспективе видится крайне маловероятным.

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin 

В 2018 году, полагают аналитики, курс рубля к доллару и евро будет сдержанным, а его изменения будут похожи на те, что наблюдались в 2017-м. По оценкам экспертов при цене на нефть марки Brent в пределах 50-55 долларов за баррель, доллар будет колебаться в районе 59-60 рублей. При условии, что черное золото будет торговаться в районе нынешних 60 и больше долларов, доллару прогнозируют курс в районе 57,5 рубля. Ну, а в случае падения нефтяных котировок до 45 долларов за баррель, американская валюта будет стоить около 63 рублей. Таким образом, констатируют специалисты, коридор колебаний доллара довольно узок – не больше пяти – шести рублей.

То, что российская валюта нащупала свой реальный курс, говорили ранее и власти. Так, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, рубль находится примерно вблизи фундаментального значения. Министр считает, что в 2018 году его номинальный курс будет зависеть от ситуации на рынках и отношений в паре "евро-доллар".

Правда, не стоит забывать про расширение антироссийских санкций. В августе президент США Дональд Трамп, напоминает ТАСС, подписал документ, расширяющий ряд секторальных санкций против российской экономики. Там, в частности, говорится о том, что американский Конгресс может обсудить возможность распространения ограничительных мер на госдолг России. Впрочем, худший вариант, предполагающий запрет иностранным инвесторам держать ранее приобретенные выпуски российских гособлигаций, маловероятен, уверены эксперты. При этом, говорят они, запрет на покупку новых выпусков почти не повлияет на курс рубля.

Фото: GLOBAL LOOK press  

В то же время, Россия, как суверенный заемщик, по-прежнему является одним из лучших вариантов для иностранных инвесторов. Да, и российские облигации сохраняют большой потенциал привлекательности для вложения капитала. Поэтому оснований для дестабилизации рубля не видно, даже возможные новые санкции уже не дадут того эффекта, который изначально ни оказали на российскую экономику. Эффект неожиданности пропал, поясняют аналитики.

Кстати, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, в "бой" готов вступить Центробанк. Его глава Эльвира Набиуллина заверила, что в случае роста волатильности из-за распространения санкций США на суверенный долг России ЦБ может приступить к покупке бондов России, что, конечно, окажет поддержку рынку.

Автор: Дмитрий Куклин8 января 2018, 11:32

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