У россиян внезапно начались проблемы с пенсиями

Пенсионный фонд отказывает россиянам в начислении социальных выплат. У многих граждан не хватает страхового стажа.

Таким людям будет начисляться исключительно социальная пенсия, без всяческих доплат и пособий. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью "Российской газете" пообещал, что если размер социальных пенсий окажется меньше прожиточного минимума, то к выплатам сделают прибавки и "дотянут" до необходимого уровня.

Отмечается, что даже при таком варианте пенсия без страховых начислений будет меньше "полноценной" приблизительно в 1,65 раза. При этом, по словам Топилина, этот разрыв продолжит увеличиваться – все большая часть пенсий будет формироваться из страховых накоплений гражданина, что для подавляющего числа россиян продолжает оставаться странным и непонятным новшеством.

Напомним, по данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 075 рублей, а для неработающих пенсионеров – 14 329 рублей. При этом среднегодовой размер социальной пенсии будет значительно меньше: 9 045 рублей.

Студент из Санкт-Петербурга Родион Раскольников интересуется, когда же наконец у наших стариков будет достойная пенсия. — Механическая Акула (@kvasnikk) 9 января 2018 г.

Ранее Dni.Ru рассказывали, какие изменения ждут социальную политику страны в 2018 году. В январе индексация пенсионных начислений составит 3,7%. Позже, в апреле, планируется еще одно повышение. Кроме того, с 2018 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Согласно принятым поправкам в закон, он теперь будет составлять 85% от установленного ранее прожиточного минимума. В соответствии с этими нормами, МРОТ увеличится до 9 489 рублей. Повышение зарплат коснется и работников бюджетной сферы. Их проиндексируют на 4%. Прибавка ждет военных, педагогов, сотрудников культурной сферы и чиновников.