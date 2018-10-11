США нашли способ выкинуть "Газпром" из Европы
Инициатива американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи предполагает выделение Европе миллиарда долларов на финансирование собственных энергетических проектов. "Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России", – отметили законодатели.
Беспокойство Соединенных Штатов вызывает строящийся газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Реализация проекта укрепит позиции России на европейском рынке голубого топлива и ликвидирует зависимость поставок газа от украинского маршрута.
В Вашингтоне неоднократно призывали политиков Старого Света отказаться от газопровода. Однако коммерческая выгода от постройки "Северного потока – 2" настолько очевидна, что руководители Германии, Австрии и других европейских стран "настоятельные просьбы" США проигнорировали.
«Северный поток-2» оказался неуязвим для санкций США pic.twitter.com/3NgoU7Lzke— Леночка Чертёнок (@hellblood) 10 октября 2018 г.
Несмотря на недовольство мирового гегемона, глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против стран, участвующих в строительстве газопровода. Германия же устами министра иностранных дел Хайко Мааса заявила, что "второй поток" не имеет отношения к политике, а является исключительно экономическим проектом.
"Газпром", кажется, уже потирает ладони в ожидании баснословной прибыли. Глава компании Алексей Миллер ранее называл дату начала поставок. По его словам, новый газопровод может заработать с 1 января 2020 года. Европейцы намерены покупать еще больше российского газа, спрос на него продолжает расти, отметил Миллер.
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