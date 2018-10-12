Путин щелкнул по носу строптивого Лукашенко

Отношения между Россией и Белоруссией периодически омрачаются всевозможными спорами экономического характера. Один из самых болезненных вопросов для Минска – поставки энергоносителей из России. После переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Москва решила ввести запрет на экспорт нефтепродуктов в соседнюю республику.



По словам главы Минэнерго России Александра Новака, запрет на поставки светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа в Белоруссию будет действовать до конца следующего года.

Решение Москвы, в частности, предполагает запрет на поставку бензина, мазута и дизельного топлива. При этом между странами сохраняются поставки тех продуктов нефтепереработки, которые являются необходимыми для Белоруссии и не производятся в республике. "Это отдельный перечень к протоколу", - подчеркнул министр.

При этом ранее Новак и вовсе поставил под сомнение целесообразность поставок нефтепродуктов в соседнюю страну. Министр пояснил, что Минск сам обеспечивает себя соответствующей продукцией, которую получает из российской нефти.

Напомним, за последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился рядом резких заявлений в адрес России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции". А позже глава государства сказал, что в случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.

Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали на Форум регионов в Могилеве в одной машине, но с двумя штандартами pic.twitter.com/DS61ybWmFI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 октября 2018 г.

Лукашенко уточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительное оружие, чтобы воевать с тем, кто нападет на республику. В частности, заявил Лукашенко, это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. Против кого президент Белоруссии собрался воевать, он не уточнил.

По мнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана с возможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву, утверждают аналитики, больше не устраивает положение дел, при которых Минск получает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, но при этом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.