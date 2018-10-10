Лукашенко окончательно отвернулся от России
Президент Белоруссии считает, что его страна стала независимой и суверенной не только благодаря устремлениям народа. Большую роль сыграла и Россия, которая хотела этого.
"В XXI веке говорить о включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего и прошлого президентов России этого не слышал", – сказал Александр Лукашенко.
Заявление лидера Белоруссии прозвучало на встрече с новым послом России в республике Михаилом Бабичем, пишет РИА Новости. По некоторым данным, Бабича назначили на эту должность, чтобы повлиять на своенравного Лукашенко и убедить его снизить градус периодически возникающих претензий к Москве.
Напомним, что в прошлом месяце Кремль сделал рокировку на дипломатическом фронте. Посла России в Белоруссии Александра Сурикова (он занимал этот пост с 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этого семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе.
#Лукашенко: Кроме России, наверное, Беларуси рассчитывать не на кого. И даже на нее мы не можем на 100% положитьсяhttps://t.co/L99wFlaQoc— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 5 октября 2018 г.
Сразу после назначения Бабич сделал обнадеживающее заявление: он настроен сделать все, чтобы отношения двух стран были по-настоящему братскими. Видимо, это был последний сигнал из Кремля бунтарю Лукашенко с целью внушения искренних намерений России полноценно дружить и сотрудничать.
Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Ситуация вышла из-под контроля
Воспоминаниями о паре поделилась известная спортсменка
Балерина изумила народ