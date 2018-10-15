Новый поворот в деле банка "Югра"

Союз вкладчиков России обнародовал документы, раскрывающие финансовое положение банка "Югра" перед появлением в нем назначенной Центробанком временной администрации. Оказывается, регулятор превысил свои полномочия, не обратив внимания на абсолютно устойчивое финансовое состояние банка.

Общественная организация, занимающаяся проблемами пострадавших вкладчиков "Югры" и других банков, опубликовала документ со сложным названием: "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России". Союз вкладчиков полагает, что этот отчет будет понятен любому человек без финансового образования.

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Из него становится понятно, что банк не испытывал проблем. В специальной таблице указаны допустимые значения нормативов, показатели "Югры" и констатация факта: имеются ли какие-либо нарушения. "Нет", – стоят пометки по каждому из пунктов.

Получается, что по состоянию на первые числа июля 2017 года банк "Югра" не нарушил ни одного из обязательных нормативов, установленных регулятором. "Мы впервые публикуем официальный документ Центробанка, свидетельствующий о намеренных действиях регулятора в отношении "Югры". Это не компромат, не домыслы, а именно официальная бумага из Банка России", – заявил лидер Союза вкладчиков Николай Николаев.

Он не знает, чего больше было в действиях ЦБ – вины отдельных исполнителей или все произошло из-за какой-то ошибки. Но факт остается фактом: десятки тысяч людей потеряли свои сбережения, остались без средств к существованию из-за манипуляций регулятора, уверен общественный деятель.

По словам Николаева, Союз вкладчиков продолжитборьбу за возврат денег и будет использовать для этого все законные методы. Скоро организация намерена показать общественности еще один документ – утвержденный Центробанком "План участия ГК "АСВ" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка “Югра”".





"Появившиеся в сети документы подтверждают, что банк "Югра" не нарушал никаких нормативов. С юридической точки зрения остается непонятным, почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах, ведь ввод временной администрацию в "Югру" был обоснован, во-первых, нарушением нормативов Банка России, и, во-вторых, планом по предотвращению банкротства кредитной организации", – прокомментировал новые данные по делу "Югры" управляющий партнер юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин.

Юрист добавил, что увидев отчетность банка накануне ввода временной администрации, хотел бы увидеть и план оздоровления кредитной организации, представленный регулятором.



Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.