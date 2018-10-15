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Экономика

Новый поворот в деле банка "Югра"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Союз вкладчиков России обнародовал документы, раскрывающие финансовое положение банка "Югра" перед появлением в нем назначенной Центробанком временной администрации. Оказывается, регулятор превысил свои полномочия, не обратив внимания на абсолютно устойчивое финансовое состояние банка.
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Общественная организация, занимающаяся проблемами пострадавших вкладчиков "Югры" и других банков, опубликовала документ со сложным названием: "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России". Союз вкладчиков полагает, что этот отчет будет понятен любому человек без финансового образования.

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Из него становится понятно, что банк не испытывал проблем. В специальной таблице указаны допустимые значения нормативов, показатели "Югры" и констатация факта: имеются ли какие-либо нарушения. "Нет", – стоят пометки по каждому из пунктов.

Фото: vkladchiki.org

Получается, что по состоянию на первые числа июля 2017 года банк "Югра" не нарушил ни одного из обязательных нормативов, установленных регулятором. "Мы впервые публикуем официальный документ Центробанка, свидетельствующий о намеренных действиях регулятора в отношении "Югры". Это не компромат, не домыслы, а именно официальная бумага из Банка России", – заявил лидер Союза вкладчиков Николай Николаев.

Он не знает, чего больше было в действиях ЦБ – вины отдельных исполнителей или все произошло из-за какой-то ошибки. Но факт остается фактом: десятки тысяч людей потеряли свои сбережения, остались без средств к существованию из-за манипуляций регулятора, уверен общественный деятель.

По словам Николаева, Союз вкладчиков продолжитборьбу за возврат денег и будет использовать для этого все законные методы. Скоро организация намерена показать общественности еще один документ – утвержденный Центробанком  "План участия ГК "АСВ" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка “Югра”".

Фото: GLOBAL LOOK press/ALEXEY BYCHKOV

"Появившиеся в сети документы подтверждают, что банк "Югра" не нарушал никаких нормативов. С юридической точки зрения остается непонятным, почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах, ведь ввод временной администрацию в "Югру" был обоснован, во-первых, нарушением нормативов Банка России, и, во-вторых, планом по предотвращению банкротства кредитной организации", – прокомментировал новые данные по делу "Югры" управляющий партнер юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин.

Юрист добавил, что увидев отчетность банка накануне ввода временной администрации, хотел бы увидеть и план оздоровления кредитной организации, представленный регулятором.

Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года  Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

15 октября 2018, 17:25

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