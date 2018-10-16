В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
Накануне, 15 октября, комитет рассмотрел проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В этих бюджетах нашли свое отражение и предложения президента по пенсионной системе, и положения майских указов, подчеркнул Макаров.
Парламентарий сообщил, что накануне на заседании комитета прошло обсуждение "очень важной части бюджетного пакета" – закрытых статей бюджета. "Поскольку очень много спекуляций на эту тему, хочу сказать, что это расходы, связанные с обороной и безопасностью страны, и их самым внимательным образом рассмотрели представители трех комитетов: по безопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а также всех четырех парламентских фракций", – отметил Макаров, уточнив, что комиссия предложила поддержать проект федерального бюджета в первом чтении.
16 октября комитет по бюджету и налогам будет рассматривать основные параметры федерального бюджета, а 17 октября профильные комитеты начнут рассматривать государственные программы. "Нам предстоит рассмотреть каждую госпрограмму в отдельности с тем, чтобы выяснить, насколько бюджет отвечает задачам финансового обеспечения приоритетных национальных проектов, обозначенных в майских указах президента", – отметил депутат.
По его словам, особенно важно понять, как национальные проекты погружены в государственные программы. "В последнее время неоднократно указывалось на недостаточную эффективность механизма государственных программ, именно поэтому председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам проанализировать госпрограммы именно с точки зрения эффективности их реализации, того, как в них будут работать средства, проходящие в рамках национальных проектов", - резюмировал Андрей Макаров.
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